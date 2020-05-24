В Казани на улице Патриса Лумумбы срезали новый асфальт

В Казани на улице Патриса Лумумбы, от улицы Гвардейской до проспекта Камалеева, срезали новый асфальт. Об этом сообщили в группе «Казань Онлайн» во «ВКонтакте».

«На улице Патриса Лумумбы недавно только постелили новый асфальт от улицы Гвардейской и до проспекта Альберта Камалеева, сегодня еду и наблюдаю картину, что срезают сегодня новый. Вопрос: как и зачем?» — написал подписчик сообщества.

Ранее в Минтрансе Татарстана сообщили, что в этом году в Казанской агломерации будут отремонтированы 28 объектов протяженностью 91,7 км, в том числе 10 объектов протяженностью 40,4 км — в Казани и 18 объектов региональной сети протяженностью 51,3 км. Финансирование определено в сумме 2,49 млрд рублей, в том числе 1,49 млрд рублей — средства федерального бюджета.

