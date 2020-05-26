В Татарстане спасли бабушку, провалившуюся в погреб
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли 92-летнюю женщину, упавшую в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
Случай произошел вчера в поселке Сидоровка. Заявитель сообщил, что пожилая женщина упала в глубокий погреб и не может выбраться.
Сотрудники ЗПСО №6 с помощью носилок подняли женщину. Ее передали врачам скорой помощи.
Ранее «Реальное время» сообщало, что спасатели помогли 4-летней девочке, голова которой застряла в металлическом ограждении балкона. С помощью специнструмента они раздвинули металлические прутья и освободили девочку.
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Да и бабуля молоток.