В Татарстане спасли бабушку, провалившуюся в погреб

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли 92-летнюю женщину, упавшую в погреб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Случай произошел вчера в поселке Сидоровка. Заявитель сообщил, что пожилая женщина упала в глубокий погреб и не может выбраться.

Сотрудники ЗПСО №6 с помощью носилок подняли женщину. Ее передали врачам скорой помощи.

Ранее «Реальное время» сообщало, что спасатели помогли 4-летней девочке, голова которой застряла в металлическом ограждении балкона. С помощью специнструмента они раздвинули металлические прутья и освободили девочку.

