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В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в металлическом ограждении балкона

18:32, 13.05.2020
В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в металлическом ограждении балкона
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Казани вчера, 12 мая, спасатели помогли 4-летней девочке, голова которой застряла в металлическом ограждении балкона.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Гвардейской. Прибывшие на место спасатели с помощью специнструмента раздвинули металлические прутья и освободили девочку. Ее передали матери, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Казани спасатели освободили ребенка, который застрял рукой в стуле.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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