В Казани спасатели помогли девочке, которая застряла в металлическом ограждении балкона

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Казани вчера, 12 мая, спасатели помогли 4-летней девочке, голова которой застряла в металлическом ограждении балкона.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Гвардейской. Прибывшие на место спасатели с помощью специнструмента раздвинули металлические прутья и освободили девочку. Ее передали матери, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Казани спасатели освободили ребенка, который застрял рукой в стуле.

