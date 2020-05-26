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Захвативший заложников в Москве и требовавший Бузову оказался татарстанцем

08:39, 26.05.2020
Захвативший заложников в Москве и требовавший Бузову оказался татарстанцем
Фото: соцсети

Стало известно, что захвативший отделение «Альфа-Банка» в Москве является жителем Татарстана. 34-летний Алексей Барышников является уроженцем Нижневартовска, но некоторое время прожил в Нижнекамске.

Как сообщает НТР, какое-то время он жил в Нижнекамске, затем его семья переехала в Краснодарский край. У Барышникова имеются долги около 2 млн рублей — его бизнес прогорел, а финансовая пирамида, в которую он вложился, рухнула. Ранее его также судили за грабеж и угон автомобиля.

Напомним, в Москве мужчина захватил московское отделение «Альфа-Банка». В момент ЧП кроме сотрудников в офисе банка был один посетитель — Федор Пименов. Он рассказал, как все происходило.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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