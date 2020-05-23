В Москве неизвестный захватил заложников в «Альфа-банке»

В Москве произошел захват заложников. Неизвестный угрожает взорвать отделение «Альфа-банка» и восемь человек, находящихся в нем.

Полиция уже проверяет эту информацию передает ТАСС со ссылкой на источник.

«В службу 02 поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что захвачено отделение банка на Земляном Валу.

В соцсетях уже стали появляться видео с места происшествия.