В Москве неизвестный захватил заложников в «Альфа-банке»
В Москве произошел захват заложников. Неизвестный угрожает взорвать отделение «Альфа-банка» и восемь человек, находящихся в нем.
Полиция уже проверяет эту информацию передает ТАСС со ссылкой на источник.
«В службу 02 поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации», — приводит агентство слова собеседника.
Отмечается, что захвачено отделение банка на Земляном Валу.
В соцсетях уже стали появляться видео с места происшествия.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым