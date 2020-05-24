Заложник рассказал подробности захвата отделения «Альфа-банка» в Москве

Фото: принтскрин

Накануне в Москве 34-летний житель Тюменской области захватил московское отделение «Альфа-банка». В момент ЧП кроме сотрудников в офисе банка был один посетитель — Федор Пименов. Он рассказал RT, как все происходило.

По его словам, он пришел погасить счет в «Альфа-банке». Следом за ним зашел мужчина и стал угрожать, что взорвет отделение. Неизвестный принес с собой сумку одного из сервисов доставки еды и заявил, что она заминирована.

«Мы с работниками подумали, что это шутка как бы», — сказал Пименов.

По словам свидетеля, захватчик не хотел никому навредить и не планировал ограбить банк. Он рассказал, что подозреваемый «хотел какой-то правды».

Пименов считает, что захватчик действовал неуверенно. «Мягкотелый или как правильно сказать? Слабохарактерный молодой человек», — подытожил он.

Подозреваемого задержали. Никто не пострадал.