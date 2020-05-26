В Казани продают дом Фукса, который реставрировали с 2011 года

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани продают исторический особняк Карла Фукса — известного ученого, который внес вклад в развитие науки, в том числе в столице Татарстана. Объект полностью отреставрирован.



С 2010 года в ходе кампании по восстановлению исторического центра Казани, стартовавшей перед Универсиадой, особняк Фукса неоднократно выставляли на торги, пытаясь найти собственника, который взялся бы за его реконструкцию. В 2011 году нашлись желающие восстановить его. Приобрел здание Эдуард Ибрагимов, который в тот момент руководил ООО «Альянс Инвест». Сделку осуществили в интересах нескольких инвесторов, среди них был совладелец ООО «Казанское подворье» Сергей Валеев, который и взял в свои руки судьбу дома Фукса.



— ООО «Казанское подворье» приобрело с аукциона объект культурного наследия «Дом Фукса» в 2011 году за 3,7 млн рублей. Объект полностью отреставрирован еще в 2013 году по проекту Ирины Аксеновой. Все работы завершены, как фасады, так и внутренний ремонт. Косметический ремонт обновлен в 2019 году, — прокомментировала «Реальному времени» текущую ситуацию с домом помощник президента РТ Олеся Балтусова.

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