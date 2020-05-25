В РСПП поддержали идею о создании госфонда для выкупа долгов граждан у энергетиков

Фото: пресс-служба ОАО «Сетевая компания»

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) оценили предложение энергетиков, выдвинувших концепцию государственного фонда, который бы выкупал долги граждан за свет или отопление.

Такой подход мог бы способствовать поддержанию ликвидности компаний, считают авторы предложения.

Замгендиректор «Т Плюс» Александр Вилесов рассказал о прогнозируемом долге в 2020 году за энергоресурсы, он составить около 400 млрд рублей.

Председатель комиссии по электроэнергетике РСПП Григорий Березкин подчеркнул, что подобная мера должна распространятся только на граждан. По его мнению, если предоставить рассрочку бизнесу «вообще платить перестанут», передает ТАСС.

По данным Минэнерго, прирост задолженности на рынках электрической энергии за апрель 2020 года составил 11 млрд рублей, на рынках тепловой энергии — порядка 16 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что только за газ в Татарстане сумма задолженности достигла 0,5 млрд рублей. Также набралось 182,5 млн рублей долга за электричество.