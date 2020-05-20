Долги татарстанских предприятий ЖКХ за газ превышают 0,5 млрд рублей

За год просроченная задолженность организаций коммунального комплекса Татарстана за газ снизилась на 200 тысяч рублей. На 1 мая она составила 503,1 млн рублей.

Долги за электричество на ту же дату составили 182,5 млн рублей, рассказал сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

Он отметил, что собираемость платежей снизилась до 94,9%, передает пресс-служба президента РТ. Глава Минстроя РТ предположил, что это связано со снижением доходов, вызванным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Данная динамика объяснима, но главное не допустить прироста недобора платежей в дальнейшем, добавил министр.