«Татнефть» за год увеличила добычу в I квартале

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание совета директоров ПАО «Татнефть». В январе-марте 2020 года на месторождениях группы добыто 7,28 млн тонн нефти.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем добычи вырос приблизительно на 30 тысяч тонн.

Общий выпуск продуктов нефтепереработки составил 3,13 млн тонн (с учетом углеводородного газа), передает пресс-служба «Татнефти». Группа реализовала 1,2 млн тонн нефтепродуктов, выпущено 2,7 млн шин.

Но совещании обсуждались зарубежные проекты «Татнефти». «С учетом заинтересованности нефтяных и сервисных компаний в технологиях и оборудовании «Татнефти» Совет директоров принял решение о продолжении сотрудничества с зарубежными партнерами и планировании дальнейшей реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.

Напомним, Reuters сообщал о резком снижении добычи «Татнефтью» в апреле. Агентство подсчитало, что компания сократила добычу на 17%.