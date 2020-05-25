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«Татнефть» за год увеличила добычу в I квартале

20:48, 25.05.2020
«Татнефть» за год увеличила добычу в I квартале
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание совета директоров ПАО «Татнефть». В январе-марте 2020 года на месторождениях группы добыто 7,28 млн тонн нефти.

По сравнению с тем же периодом прошлого года объем добычи вырос приблизительно на 30 тысяч тонн.

Общий выпуск продуктов нефтепереработки составил 3,13 млн тонн (с учетом углеводородного газа), передает пресс-служба «Татнефти». Группа реализовала 1,2 млн тонн нефтепродуктов, выпущено 2,7 млн шин.

Но совещании обсуждались зарубежные проекты «Татнефти». «С учетом заинтересованности нефтяных и сервисных компаний в технологиях и оборудовании «Татнефти» Совет директоров принял решение о продолжении сотрудничества с зарубежными партнерами и планировании дальнейшей реализации совместных проектов», — говорится в сообщении.

Напомним, Reuters сообщал о резком снижении добычи «Татнефтью» в апреле. Агентство подсчитало, что компания сократила добычу на 17%.

ПромышленностьНефтьОбществоВласть Татарстан
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