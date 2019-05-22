Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти», где подвели итоги первого квартала 2019 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти», на котором обсуждались итоги финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал текущего года.

В частности, на заседании были рассмотрены итоги исполнения бюджета компании за четыре месяца 2019 года и утвержден бюджет на июнь.



За первые три месяца текущего года на месторождениях «Татнефти» добыто 7 млн 252 тысячи тонн нефти. В эксплуатацию введены 130 новых добывающих и 88 нагнетательных скважин.

Чистая прибыль компании по РСБУ выросла на 13 млрд рублей и составила 50,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Татнефти».



Отметим, что в первом квартале 2019 года рентабельность активов «Татнефти» составила 6%. Чистый оборотный капитал равнялся 139 млрд 758 млн 922 тысячам рублей.

