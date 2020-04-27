СМИ: «Татнефть» резко снизила добычу в апреле

С 1 по 23 апреля 2020 года «Татнефть» снизила добычу нефти на 17% к уровню первого квартала 2020 года.

Как пишет Reuters, причинами этого стали полное «затоваривание» емкостей хранения и низкий спрос на нефть в Европе.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» готова снижать добычу нефти по соглашению России и ОПЕК+ только в мае. Компания может начать программу сокращения уже в мае.

До этого генеральный директор компании Наиль Маганов заявил, что компания не рада ситуации с ограничением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК, но выполнит все решения, которые примут российские власти.