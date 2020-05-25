Доставка продуктов и первая пробежка после карантина: новое в инстаграме глав районов Татарстана 25 мая

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Татарстанские районные главы во время вынужденной самоизоляции распробовало новый (не для всех, но для некоторых из них) инструмент общения с жителями — Инстаграм. На сегодняшний день «Реальное время» нашло в этой соцсети 25 из 45 республиканских глав. Мы приветствуем такую форму взаимодействия власти и общества и искренне надеемся, что в самом ближайшем будущем к этому подтянутся и остальные коллеги, а контент в аккаунтах глав станет еще душевнее, проще и понятнее для сельчан.

Чтобы лучше знать, чем живет Татарстан за пределами крупных городов, с сегодняшнего дня мы будем публиковать подборку постов глав районов Татарстана в «Инстаграме» ежедневно. А в конце каждой недели будем делать обзор наиболее интересных постов.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов через официальный аккаунт своего района обратился к местным жителям с призывом соблюдать масочно-перчаточный режим, избегать места скопления людей и выдерживать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра. Судя по фото, с дистанцией у лениногорского главы видимо все в порядке, а вот маску и перчатки можно было и надеть — для более четкой визуализации месседжа в кадре. Добавим, что в личном аккаунте Рягата Галиагзамовича первый пост появился 29 апреля, а количество подписчиков уже приблизилось к 1,3 тысячи.

Тем временем глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов опубликовал сегодня фотографии стройки школы искусств и стадиона. В комментариях поинтересовались, когда откроется новое учебное заведение, но ответа пока не получили.

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Один из самых открытых и активных инста-блогеров среди татарстанских глав — руководитель Альметьевского района Тимур Нагуманов сегодня поделился радостью первой утренней пробежкой на открытом воздухе после двухнедельной самоизоляции. Напомним, ранее его помощник Анзар Юнусов заразился COVID-19, в связи с чем Нагуманову пришлось две недели сидеть на карантине.

Глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев в своем инстаграме анонсировал очередной прямой эфир и предложил своим подписчикам задать интересующие их вопросы. Он пройдет завтра.

Подписчики Нуриева накидали главе вопросов. Например, его попросили не откладывать на третий квартал ремонт колодца в деревне Культесь на улице Мубаракшина около дома №17, так как до этого времени он может обрушится. Также людей интересует, почему не работает ТЦ «Радуга». Много вопросов по дорогам.

А вот руководитель Бугульминского района РТ, тоже весьма активный блогер Линар Закиров в рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» вместе с волонтёрами принял участие в доставке продуктовых наборов нуждающимся жителям. Помимо них он вручил семье Бургановых два сертификата на 5000 рублей каждый.

А глава Высокогорского муниципального района Рустам Калимуллин наградил благодарственными письмами молодых специалистов-аграриев муниципалитета.



Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин на татарском поздравил школьников с «последним звонком» — сегодня он прошел в основном онлайн.

Также поступил и его коллега из Сармановского района Фарит Хуснуллин.

Дарья Пинегина