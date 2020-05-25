Доставка продуктов и первая пробежка после карантина: новое в инстаграме глав районов Татарстана 25 мая
Татарстанские районные главы во время вынужденной самоизоляции распробовало новый (не для всех, но для некоторых из них) инструмент общения с жителями — Инстаграм. На сегодняшний день «Реальное время» нашло в этой соцсети 25 из 45 республиканских глав. Мы приветствуем такую форму взаимодействия власти и общества и искренне надеемся, что в самом ближайшем будущем к этому подтянутся и остальные коллеги, а контент в аккаунтах глав станет еще душевнее, проще и понятнее для сельчан.
Чтобы лучше знать, чем живет Татарстан за пределами крупных городов, с сегодняшнего дня мы будем публиковать подборку постов глав районов Татарстана в «Инстаграме» ежедневно. А в конце каждой недели будем делать обзор наиболее интересных постов.
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов через официальный аккаунт своего района обратился к местным жителям с призывом соблюдать масочно-перчаточный режим, избегать места скопления людей и выдерживать безопасную дистанцию в 1,5-2 метра. Судя по фото, с дистанцией у лениногорского главы видимо все в порядке, а вот маску и перчатки можно было и надеть — для более четкой визуализации месседжа в кадре. Добавим, что в личном аккаунте Рягата Галиагзамовича первый пост появился 29 апреля, а количество подписчиков уже приблизилось к 1,3 тысячи.
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Обращение Главы Лениногорского района Рягата Хусаинова @husainov_rg к жителям о соблюдении мер безопасности в условиях распространения COVID-19 Уважаемые лениногорцы! Жители нашего района! С 12 мая Республика Татарстан постепенно начала выходить из режима ограничений на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Лениногорском муниципальном районе остается стабильной. На 25 мая 2020 года в районе 232 человека (119 приезжих, 113 человек родственники) находятся на самоизоляции под наблюдением медицинских работников, 736 человек снято из-под наблюдения. Всего на территории района зарегистрировано 10 случаев инфицирования COVID-19, 7 человек выздоровели. За последние сутки случаев заражения не зафиксировано. Необходимо продолжать соблюдать все предписания, ограничения и рекомендации, которые озвучил Президент России и руководство Республики Татарстан. Наша главная задача не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. С учетом того, что большинство лениногорцев вышли на работу и свободно могут перемещаться по улицам, необходимо еще раз напомнить жителям, как важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора РТ. Обязательное ношение масок и перчаток: — в объектах розничной торговли; — в общественном транспорте, в такси; Только маски: — в общественных местах; — в объектах оказания услуг. Работодатели обязаны обеспечить использование работниками масок и при необходимости перчаток на своих объектах, территориях и при осуществлении пассажирских перевозок. Стоит отметить что, медицинская маска является барьером при прямом контакте с больным, не дает трогать лицо грязными руками, так как на руках у нас порядка 840 тыс. микроорганизмов. Также нужно не забывать мыть руки и использовать антисептические средства. Перчатки отличное средство от разных бактерий! Уважаемые лениногорцы, избегайте мест скопления людей и выдерживайте безопасную дистанцию 1,5-2 метра. #берегитесебяисвоихблизких #лениногорск
Тем временем глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов опубликовал сегодня фотографии стройки школы искусств и стадиона. В комментариях поинтересовались, когда откроется новое учебное заведение, но ответа пока не получили.
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Один из самых открытых и активных инста-блогеров среди татарстанских глав — руководитель Альметьевского района Тимур Нагуманов сегодня поделился радостью первой утренней пробежкой на открытом воздухе после двухнедельной самоизоляции. Напомним, ранее его помощник Анзар Юнусов заразился COVID-19, в связи с чем Нагуманову пришлось две недели сидеть на карантине.
Глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев в своем инстаграме анонсировал очередной прямой эфир и предложил своим подписчикам задать интересующие их вопросы. Он пройдет завтра.
Подписчики Нуриева накидали главе вопросов. Например, его попросили не откладывать на третий квартал ремонт колодца в деревне Культесь на улице Мубаракшина около дома №17, так как до этого времени он может обрушится. Также людей интересует, почему не работает ТЦ «Радуга». Много вопросов по дорогам.
А вот руководитель Бугульминского района РТ, тоже весьма активный блогер Линар Закиров в рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» вместе с волонтёрами принял участие в доставке продуктовых наборов нуждающимся жителям. Помимо них он вручил семье Бургановых два сертификата на 5000 рублей каждый.
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В рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», инициированной президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, вместе с волонтёрами принял участие в доставке продуктовых наборов жителям, которые нуждаются в этой помощи. Всего в Бугульме такую помощь получат 1403 семьи. #РоднаяБугульма #Бугульма #ПомощьРядом #ЯрдәмЯнәшә
А глава Высокогорского муниципального района Рустам Калимуллин наградил благодарственными письмами молодых специалистов-аграриев муниципалитета.
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Сегодня поздравили молодых специалистов-аграриев Высокогорского района. Искренняя признательность и благодарность за плодотворный труд и личный вклад в развитие сельского хозяйства. Желаю дальнейших успехов! Благодарственными письмами наградили Вильдана Хакимова (тракториста-машиниста ООО «Агрофирма «Татарстан»); Ильназа Усманова (тракториста ООО «Битаман»); Дениса Лапаева (тракториста ПСХК «Красная заря»), а также Ильшата Низамиева (механизатора ЗАО «Бирюли») и Раиля Хасаншина (тракториста ООО «Асянь»).
Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин на татарском поздравил школьников с «последним звонком» — сегодня он прошел в основном онлайн.
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Хөрмәтле мәгариф хезмәткәрләре, укучылар, ата-аналар, чыгарылыш сыйныф укучылары! Сезне Соңгы кыңгырау бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм! Сез уку елын коронавирус пандемиясе белән бәйле махсус шартларда тәмамлыйсыз. Алда сезне җаваплы имтиханнар чоры һәм тулы бер тормыш көтә. Тормышыгыз үзегезнең кулларда, киләчәккә сезгә бик матур башлангыч бирелде. Моның өчен сезне укыткан укытучыларга рәхмәт. Бу еллар дәвамында алар белем биреп кенә калмыйча, сезне гражданлык, ватанпәрвәрлек, әхлаклылык кебек сыйфатларга да өйрәтте. Аерым рәхмәт сүзләремне ата-аналарга җиткерәм.Балаларының уңышлары аларга яратулары, кайгыртучанлыклары, сабырлыклары өчен бүләк булсын. Берничә елдан сез, кадерле укучылар, бергәләп Кайбыч районын алга таба үстерү, нык һәм көчле территориянең киләчәген төзү өчен, яшь белгечләр буларак әйләнеп кайтырсыз. Бүген сезгә үз мөмкинлекләрегезне тормышка ашыру, шәхси үсеш өчен барлык юллар ачык. Тормышта сайлаган юлыгыз дөрес булсын, өмет-хыялларыгыз тормышка ашсын. Бәхет, сәламәтлек һәм үз көчегезгә ышаныч телим! Имтиханнарыгызны уңышлы тапшырырга насыйп булсын! Хәерле юл сезгә!
Также поступил и его коллега из Сармановского района Фарит Хуснуллин.
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Хөрмәтле мәгариф хезмәткәрләре, укучылар, әти-әниләр! Барыгызны да уку елы тәмамлану белән тәбрик итәм. Исәнлек-саулык, гаиләләрегезгә иминлек телим. Әйе, бүгенге чынбарлык тормышыбызның барлык өлкәләренә дә үзгәрешләр кертте. Мәгариф өлкәсе дә яңалыклар һәм сынаулар атмосферасында эшләде. Дистанцион уку белән кыенлыклар килеп чыкмады. Район укытучылары, укучылар алдынгы технологияләр белән эшли белүләрен дәлилләделәр. Шушындый шартларда да уку елын уңышлы тәмамлыйлар. Ел буе куйган уртак тырышлыкларыгыз нәтиҗәсендә быел да безнең район укучылары төрле фән олимпиадаларында бик күп призлы урыннар яуладылар, төрле бәйгеләрдә мактаулы урыннар алдылар. Укытучыларыбызның да уңышлары шактый. Мөмкинлектән файдаланып, хөрмәтле укытучылар, әти-әниләр, балаларны яратып, күңел җылысын биреп эшләвегез, яшәвегез өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Алда зур сынау — имтиханнар. Алган белемнәре мәктәпне тәмамлаучы һәр укучыга киләчәктә тормышта үз урынын, үз юлын табарга ныклы нигез булыр, дип ышанам. Калган укучыларның җәйге каникулларын күңелле һәм файдалы итеп үткәрүләрен телим. Барыбыз да исән-имин булыйк, алдыбызга тормыш куйган сынауларны сабыр гына үтик. (фото архивтан алынган)
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