Дипломаты из Италии, Японии и других стран поздравили Татарстан со 100-летием ТАССР

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Иностранные дипломаты поздравили президента Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики со 100-летем ТАССР.

Так, посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил Татарстан как пример мирного сосуществования разных религий, предположив, что этот фактор повлиял и на экономическое процветание республики.

Посол Швеции в РФ Малена Мард написала, что намерена приехать в Казань с большой делегацией осенью, передает пресс-служба президента РТ.

На талант и трудолюбие татарского народа обратил внимание посол Японии Тоёхиса Кодзуки. Он напомнил, что японские компании строили завод «Аммоний», а российско-японская компания, начинавшая работать в Казани, выпускает сейчас экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Привлекать внимание сограждан к «замечательным природным и историческим местам» пообещал посол Словакии Петер Припутен.

«Ваши молдавские друзья гордятся огромными успехами в экономике, культуре и науке, с которыми республика пришла к юбилею», — написал посол Молдавии Андрей Негуца.

Посол Таиланда Тханатип Упатисинг вспомнил о двух посещениях республики и указал на потенциал развития двусторонних отношений.

Напомним, что 27 мая исполнится ровно 100 лет со дня подписания декрета, которым была создана Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика.