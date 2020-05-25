Дипломаты из Италии, Японии и других стран поздравили Татарстан со 100-летием ТАССР
Иностранные дипломаты поздравили президента Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики со 100-летем ТАССР.
Так, посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил Татарстан как пример мирного сосуществования разных религий, предположив, что этот фактор повлиял и на экономическое процветание республики.
Посол Швеции в РФ Малена Мард написала, что намерена приехать в Казань с большой делегацией осенью, передает пресс-служба президента РТ.
На талант и трудолюбие татарского народа обратил внимание посол Японии Тоёхиса Кодзуки. Он напомнил, что японские компании строили завод «Аммоний», а российско-японская компания, начинавшая работать в Казани, выпускает сейчас экспресс-тесты для выявления коронавируса.
Привлекать внимание сограждан к «замечательным природным и историческим местам» пообещал посол Словакии Петер Припутен.
«Ваши молдавские друзья гордятся огромными успехами в экономике, культуре и науке, с которыми республика пришла к юбилею», — написал посол Молдавии Андрей Негуца.
Посол Таиланда Тханатип Упатисинг вспомнил о двух посещениях республики и указал на потенциал развития двусторонних отношений.
Напомним, что 27 мая исполнится ровно 100 лет со дня подписания декрета, которым была создана Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика.Общество Татарстан
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