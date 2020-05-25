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Происшествия

Татарстанца заподозрили в истязании сыновей

19:26, 25.05.2020
Татарстанца заподозрили в истязании сыновей
Фото: "Реальное время"

Следком по РТ возбудил дело об истязании малолетних в отношении 34-летнего жителя Буинска. После того, как в майские праздники врачи зафиксировали побои у мальчишек 6 и 10 лет.

По версии следствия, преступные действия совершались с января по май 2020 года — подозреваемый в алкогольном опьянении без причин и по надуманным предлогам избивал своих сыновей. Дать сдачи в силу возраста дети не могли, а отец выбирал для силового «воспитания» время, когда жены не было дома.

8 мая мать вернулась домой и, увидев избитых детей, отвезла их в больницу, а затем написала заявление в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан.

Сегодня же в Казани стартовал процесс по делу о тройном убийстве, жертвами которого стали жена, сын и пасынок обвиняемого.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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