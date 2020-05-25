«Арку влюбленных» в парке «Черное озеро» вновь отреставрируют из-за трещин

«Арку влюбленных» в казанском парке «Черное озеро» ждет уже вторая за последние годы реставрация.

Из-за ошибок подрядчиков, взявшихся за работу и восстановивших арку в 2016 году, на ее корпусе вновь появились трещины и сколы, пояснила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова в ходе осмотра парка на старте третьей очереди благоустройства.

«Проект на сегодняшний день очень сложный. Это объект культурного наследия регионального значения. И, безусловно, мы к этой территории относимся как к памятнику. Что касается непосредственно арки, здесь нужно понимать, что, по предварительным исследованиям, мы имеем определенное заключение, связанное с проблемными точками. Первое — это необходимость усиления фундамента. Второе — нужно решить вопрос с водоотведением. Поэтому мы видим элементарно, что арка историческая заваливается и образуются трещины. Мы будем все это решать, двигаться и очень бережно относится к нашей истории», — передает корреспондент «Реального времени» слова главы Комитета по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина.

«Реальное время» ранее рассказывало о том, каким был парк «Черное озеро» в позднесоветские времена. Подробнее — в материале интернет-газеты.