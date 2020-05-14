Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вход в парк «Черное озеро», 1985 год

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Один из старейших казанских парков — «Черное озеро» — в позднесоветские времена был излюбленным местом прогулок горожан. Расположенный в историческом сердце города, в 1970—80-х парк еще не был образцово-показательным и прибранным. Здесь росли раскидистые деревья, а окрестные дома были заселены самым разношерстным людом: тогда центр Казани еще не был элитным местом для проживания.

Еще с 1920-х годов в бывшем Черноозерском саду начали культивировать спортивные площадки. На местном пруду зимой всегда был каток, и с 1925 года здесь начали культивировать хоккей с мячом (собственно, так начался казанский хоккейный клуб «Динамо»). В 1927-м общество «Динамо» и вовсе прибрало парк к своим рукам на безвозмездной основе на целых 12 лет.

А с 1929-го парком заведовал горкомхоз — тут были детские площадки, на протяжении полувека в парке следили за пешеходными дорожками, подстригали деревья и разбивали клумбы. Парк «Черное озеро» любили и мамы с детьми, и студенты окрестных вузов, и спортсмены, и компании с домино и нардами.

У пруда на Черном озере. Фото из архива К.М. Гайнуллина, 1985 год

Студенты 1970—80-х рассказывали, как гуляли по местным тропинкам и, что греха таить, пили пиво в прохладных аллейках. В 1970-х в парке построили детскую игровую площадку в виде деревянной крепости — в нескольких башенках и в деревянном домике днем играли дети, а по вечерам проводила время молодежь. Рядом, слева от арки, был обустроен амфитеатр со сценой — деревянные скамейки полукругом в летние дни были пристанищем шахматистов из окрестных дворов, а иногда тут устраивались импровизированные детские концерты.

Деревянные фигуры на Черном озере, конец 1980-х

Поколения 1970—90-х годов еще помнят новогоднюю елку, которую наряжали на центральной площадке парка, перед прудом. По свидетельствам многих, она была одной из самых красивых и уютных в городе.

Одной из достопримечательностей парка был фонтан в виде осьминога, выложенного мозаикой. Большой фонтан работал и на зеркале пруда. У пруда стояли два не особо примечательных «домика», построенные по примеру дебаркадерной архитектуры на суше, характерной для 1960—70-х годов в поволжских городах. Зимой в них работал прокат коньков для желающих оздоровиться на катке. Здания эти были разобраны перед последней реконструкцией парка, потому что с 1970-х годов сильно обветшали.

Известный казанский краевед Алексей Клочков так описывает 70-е годы в парке на Черном озере:

«Летом в парковой зоне не было ни одной свободной скамейки, всюду гуляла молодежь, дети катались по искусственному водоему на самодельных плотах и здесь же купались; где-то рядом играли в футбол и волейбол, у «Арки влюбленных» работали два стрелковых тира. Зимой это место было, пожалуй, еще более многолюдным — озеро превращалось в каток, а вокруг него устраивались многочисленные детские горки, всюду играли в снежки, строили снежные крепости и лепили снеговиков. В деревянных павильонах, построенных еще в царское время, размещались спортивная и лыжная базы, а по периметру парка была проложена лыжня — здесь у нас зимой проходили уроки физкультуры».



На Черном озере. Фото из архива К.М. Гайнуллина, 1980 год

Пожалуй, самый известный объект парка — «Арка влюбленных» на входе со стороны Лобачевского. Вопреки распространенным заблуждениям, ее построили не в 1930-е, а в 1960-1961 годах при реконструкции парка, когда был забетонирован собственно водоем, построены здания проката, детского досугового центра и обустроен стадион.



Особенность арки — интересный акустический эффект, приписываемый ей. Считается, что если двое встанут внутри арки по разным ее концам и будут говорить шепотом во внутренние ее своды, то будут отлично друг друга слышать.

Конструктивная особенность арки действительно интересная: ее внутренний свод образует неглубокую полость. Но физики не подтверждают уникальных свойств «Арки влюбленных». Впрочем, влюбленные физиков не слушают, и почти всегда на входе в парк можно встретить очередную пару экспериментаторов — опыты ставят вот уже примерно 80 лет.

