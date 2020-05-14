Фотомарафон «100-летие ТАССР»: вход в парк «Черное озеро», 1985 год
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Один из старейших казанских парков — «Черное озеро» — в позднесоветские времена был излюбленным местом прогулок горожан. Расположенный в историческом сердце города, в 1970—80-х парк еще не был образцово-показательным и прибранным. Здесь росли раскидистые деревья, а окрестные дома были заселены самым разношерстным людом: тогда центр Казани еще не был элитным местом для проживания.
Еще с 1920-х годов в бывшем Черноозерском саду начали культивировать спортивные площадки. На местном пруду зимой всегда был каток, и с 1925 года здесь начали культивировать хоккей с мячом (собственно, так начался казанский хоккейный клуб «Динамо»). В 1927-м общество «Динамо» и вовсе прибрало парк к своим рукам на безвозмездной основе на целых 12 лет.
А с 1929-го парком заведовал горкомхоз — тут были детские площадки, на протяжении полувека в парке следили за пешеходными дорожками, подстригали деревья и разбивали клумбы. Парк «Черное озеро» любили и мамы с детьми, и студенты окрестных вузов, и спортсмены, и компании с домино и нардами.
Студенты 1970—80-х рассказывали, как гуляли по местным тропинкам и, что греха таить, пили пиво в прохладных аллейках. В 1970-х в парке построили детскую игровую площадку в виде деревянной крепости — в нескольких башенках и в деревянном домике днем играли дети, а по вечерам проводила время молодежь. Рядом, слева от арки, был обустроен амфитеатр со сценой — деревянные скамейки полукругом в летние дни были пристанищем шахматистов из окрестных дворов, а иногда тут устраивались импровизированные детские концерты.
Поколения 1970—90-х годов еще помнят новогоднюю елку, которую наряжали на центральной площадке парка, перед прудом. По свидетельствам многих, она была одной из самых красивых и уютных в городе.
Одной из достопримечательностей парка был фонтан в виде осьминога, выложенного мозаикой. Большой фонтан работал и на зеркале пруда. У пруда стояли два не особо примечательных «домика», построенные по примеру дебаркадерной архитектуры на суше, характерной для 1960—70-х годов в поволжских городах. Зимой в них работал прокат коньков для желающих оздоровиться на катке. Здания эти были разобраны перед последней реконструкцией парка, потому что с 1970-х годов сильно обветшали.
Известный казанский краевед Алексей Клочков так описывает 70-е годы в парке на Черном озере:
«Летом в парковой зоне не было ни одной свободной скамейки, всюду гуляла молодежь, дети катались по искусственному водоему на самодельных плотах и здесь же купались; где-то рядом играли в футбол и волейбол, у «Арки влюбленных» работали два стрелковых тира. Зимой это место было, пожалуй, еще более многолюдным — озеро превращалось в каток, а вокруг него устраивались многочисленные детские горки, всюду играли в снежки, строили снежные крепости и лепили снеговиков. В деревянных павильонах, построенных еще в царское время, размещались спортивная и лыжная базы, а по периметру парка была проложена лыжня — здесь у нас зимой проходили уроки физкультуры».
Пожалуй, самый известный объект парка — «Арка влюбленных» на входе со стороны Лобачевского. Вопреки распространенным заблуждениям, ее построили не в 1930-е, а в 1960-1961 годах при реконструкции парка, когда был забетонирован собственно водоем, построены здания проката, детского досугового центра и обустроен стадион.
Особенность арки — интересный акустический эффект, приписываемый ей. Считается, что если двое встанут внутри арки по разным ее концам и будут говорить шепотом во внутренние ее своды, то будут отлично друг друга слышать.
Конструктивная особенность арки действительно интересная: ее внутренний свод образует неглубокую полость. Но физики не подтверждают уникальных свойств «Арки влюбленных». Впрочем, влюбленные физиков не слушают, и почти всегда на входе в парк можно встретить очередную пару экспериментаторов — опыты ставят вот уже примерно 80 лет.
комментарии
Уважаемая Людмила Губаева, хватит нести уже этот бред про постройку арки в 30-е года. Еще в 2015 году этот вопрос был звакрыт посредством уважаемых Нияза Халита, ныне покойного, и Сергея Саначина. Арка построена при реконструкции Черного озера в 1960-1961 годах, когда было забетонирован собственно водоем и построены здания проката и детского досугового центра и обустроен стадион.
А Игорь Герасимов был автором ДЕРЕВЯННОЙ входной группы в Черноозерский парк (1936 год), а так же аналогичной входной группы и ряда павильонов в ЦПКиО им. Горького (1938)
Нияз Халитов не был таким агрессивным и высказывал самые "смелые" гипотезы об архитектуре Казани.
У кого научились "немотивированной" агрессии?
Каждый человек может ошибиться, имеет право на ошибку.
Не ошибались только марксисты - поэтому и убили многие миллионы людей, которые по мнению марксистов "несли бред".
А может, господин Андрей Шритт", Вы нео-марксист, уверенный в собственной непогрешимости? - тогда всё понятно и Ваш комментарий полностью соответствует Вашему внутреннему содержанию.
Вы что? - специалист, врач-психиатр, что постоянно ставите людям психиатрические диагнозы?
Но врачи не ставят заочно диагнозы.
Откуда у Вас такие "глубокие" знания психиатрии?
В Ваших комментариях, господин Шритт, неприкрытая агрессия и желание оскорбить, обидеть человека путем навешивания на него всевозможных "ярлыков".
Или Вы этого даже не замечаете?
Спасибо за сохранение Памяти.
"Чёрное озеро" это несомненно знаковое место Казани.
Интересные строки об "Арке влюблённых" - в 1980-е годы, вроде, арку так не звали.
Тем более в 1930-е годы - годы"пролетарского" энтузиазма во всем - от бесплатной "стахановской" работы до оплачиваемых доносов в НКВД на "извращенцев" марксизма, но только не в Любви.
Но дети всегда любили шептаться в арке между собой и с родителями.
И только в 2000-х годах был запущен миф, легенда - добрый миф, легенда - об "Арке влюблённых".
Или я ошибаюсь и арка сразу в 1930-е годы получила такое романтическое название?
Ну и слово сочетание "Чёрное озеро" ассоциируется у казанцев с НКВД, штаб-квартира которого размещалась рядышком - напротив "Ленинского садика" - кстати, тиран и диктатор Ленин очень любил репрессивные методы "убеждения".
А детей Ленин не любил.
Детей у Ленина не было - поэтому он так "смело" и шёл на кровавые социальные эксперименты, в которых погибали миллионы людей, в первую очередь детей.
Это строители придумали?
Или может проектировщики?
А детей Ленин не любил.
Детей у Ленина не было - поэтому он так "смело" и шёл на кровавые социальные эксперименты, в которых погибали миллионы людей, в первую очередь детей."
Уважаемый аноним, отучаемся говорить за всех Казанцев. Это первое. Второе, в 20-е годы Черноозерский парк носил название "им. Дзержинского" и был ориентирован как раз на детей - на его территории были организованы оздоровительные ясли и детский сад с усиленным питанием, организованы атракционы для детей. с 1930 года Черноозерскому парку присвоен статус "Детский парк" который у него сохранялся до конца 90-х годов
Надо обосновать это Ваше высказывание - не стоит судить о других по себе.
Я высказал своё личное (субъективное) мнение - тиран и диктатор Ленин не любил детей, поэтому и не "побоялся" проводить социальные эксперименты, в которых погибли миллионы детей и многие миллионы детей стали "беспризорниками" - по современному "бомжами".
Да, потом, позднее ЧК и НКВД вынуждены были "бороться" с "беспризорничеством", взять его под свой контроль, воспитыать из беспризорников верных борцов за марксизм-ленинизм.
Но надо и помнить - не было бы Ленина и его верного "меча революции" ЧК и НКВД - не было бы и гибели миллионов детей, не было бы и многих миллионов "беспризорников", родителей которых и уничтожили верные "ленинцы".
И не забывайте, господин Шритт, что Ваши высказывания тоже не отражают мнения всех Казанцев - если Вы считаете, что тиран и диктатор Ленин любил детей и поэтому губил их миллионами, то это Ваше личное мнение - и не более того.
Вы, господин Шритт, любите всех обвинять в "несение бреда" - эти обвинения часто слышны и от Ваших учителей по краеведению.
У Вас там какая-то секта "бредологов" образовалась?
Что же касается Черного озера, то это времена и моей юности, в 80-х будучи студентами мы часто гуляли там. И, кстати, никогда не ассоциировали это место с ЧК-НКВД-МВД. А арку между собой всегда называли аркой Лобачевского, ходила всегда байка, что ее придумал великий математик. Между прочим, там действительно отлично слышен шепот собеседника, проверяем до сих пор. Жаль только, парк опустел, да и дорожки из шлака засталяют прогуливаться не по ним, а поверху, по нормальному тротуару улицы Дзержинского
Кстати, уникальный ежедневный фото-марафон посвящен 100-летию ТАССР, которую создали марксисты Ленин и Троцкий.
Так что Лениным до сих пор всё "пропитано" - и не только в РТ, РФ, но и весь мир - марксисты изменили ход Мировой Истории - это исторический факт.
А вот какими методами и в какую "сторону" - это тема для научной дискуссии.
А не политиканствующей "истории".
Спасибо уважаемым автору и РВ за уникальный проект.