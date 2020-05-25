Совладелец «Туган авылым» рассказал, сколько продуктов ушло на ифтар

Более 7 тонн мяса, 5 тонн овощей, 4 тонны фруктов, 1 тонна крупы, 1 тонна макаронных изделий, 18 тысяч яиц, 4,5 тонны кондитерских изделий были потрачены на VIII Республиканский ифтар, посвященный 100-летию ТАССР. Об этом на брифинге, посвященном итогам Рамазана в Татарстане, рассказал совладелец казанского комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов. Помимо него, организаторами «ифтара столетия» выступили ДУМ РТ и стадион «Ак Барс Арена».

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар был реализован в режиме «с доставкой на дом» и с ориентацией исключительно на нуждающиеся категории населения. В течение 30 дней ифтар-наборы получили 30 тысяч нуждающихся в 40 районах Татарстана, 60 казанских мечетей и 10 социальных учреждений.

Стоимость одного ифтар-набора составила 300 рублей. В акции приняли участие более 500 волонтеров в возрасте от 17 до 40 лет, сообщили в Духовном управлении мусульман РТ. При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы приняли все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Волонтерам предоставили специальные средства защиты — маски, перчатки, антисептик. Один рабочий день волонтера длился 5 часов.

Кроме 5,5 тонны продовольствия, волонтеры ДУМ РТ доставили выплату 915 малоимущим семьям Татарстана от благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ в виде фитр-садаки.

Ранее сообщалось, что 180 тысяч продуктовых наборов раздали нуждающимся Татарстана в месяц Рамазан.