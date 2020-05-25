Под Казанью мужчина спас из огня 6-летнюю девочку
Под Казанью сосед спас из пожара 6-летнюю внучку хозяйки дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Сообщение о пожаре поступило около пяти утра. Пожар произошел в частном деревянном доме. 54-летняя хозяйка дома смогла выбраться через открытое окно. Ребенка успел вытащить из дома прибежавший сосед.
Женщину госпитализировали с ожогом руки и резаной раной. Девочка не пострадала.
Площадь пожара составила 144 кв. метра. Предварительная причина возгорания — нарушения в работе электрооборудования.
Ранее пожар произошел в Зеленодольской больнице. Возгорание произошло на первом этаже здания больницы на улице Гоголя в сосудистом отделении.
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