Под Казанью мужчина спас из огня 6-летнюю девочку

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Под Казанью сосед спас из пожара 6-летнюю внучку хозяйки дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило около пяти утра. Пожар произошел в частном деревянном доме. 54-летняя хозяйка дома смогла выбраться через открытое окно. Ребенка успел вытащить из дома прибежавший сосед.

Женщину госпитализировали с ожогом руки и резаной раной. Девочка не пострадала.

Площадь пожара составила 144 кв. метра. Предварительная причина возгорания — нарушения в работе электрооборудования.

Ранее пожар произошел в Зеленодольской больнице. Возгорание произошло на первом этаже здания больницы на улице Гоголя в сосудистом отделении.

