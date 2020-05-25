Айдар Метшин: «Благодаря мощной армии нефтехимиков мы можем реализовывать масштабные социальные проекты»

Прокуратура не нашла нарушений в выплатах медикам

Открывая «деловой понедельник», Айдар Метшин поздравил мусульман с окончанием Рамадана. Мэр пожелал верующим «любви, радости, чистых мыслей и деяний». После чего перешел к главной повестке дня — ситуации с коронавирусной инфекцией. На 26 мая в столице нефтехимиков выявлено 132 случая заражения COVID-19. Выздоровели 67 человек, двое скончались. В инфекционном госпитале лечатся 78 пациентов, 15 из них получают кислородную терапию, к аппарату ИВЛ никто не подключен.



Айдар Метшин сообщил, что более 60 нижнекамских медиков, работающих с заболевшими коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты к заработной плате.

— Мы на своем уровне держим этот вопрос под контролем. Когда стали поступать сообщения о том, что некоторые сотрудники станции скорой помощи не получили положенные им надбавки, были очень удивлены. Прокуратура провела проверку, которая не выявила никаких нарушений. В очередной раз сыграл человеческий фактор, когда до сотрудников не в полной мере довели информацию об установленных выплатах. Это вопрос прежде всего к руководству больницы, прошу этот инцидент еще раз проанализировать и впредь не допускать подобных ситуаций. Необходимо работать с персоналом, слушать и слышать людей, — обратился к руководству нижнекамской больницы Айдар Метшин.

Мэр подчеркнул, что врачи — герои нашего времени, им нужно оказывать постоянную поддержку. Этого мнения придерживаются и промышленные предприятия города. Так, на прошлой неделе сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим» передали Детской городской больнице две тысячи медицинских масок. Всего же с начала объявления пандемии нефтехимики передали врачам более 20 тысяч единиц СИЗ.

Пять тысяч предпринимателей обратились за помощью

С 20 марта за помощью в Центр по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска обратились более 5 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

— Предпринимателям, вошедшим в перечень пострадавших отраслей, предоставляется отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, на 6 месяцев. Продлевается срок уплаты по транспортному налогу. С 1 апреля введен мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок которых приходится на период с марта по июнь текущего года, — отметил Айдар Метшин

Также предпринимателям, выплачивающим заработную плату, снизят тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться на часть зарплаты, которая превышает МРОТ. В Нижнекамске из 7 720 представителей МСБ помощью смогут воспользоваться 2 500 заявителей.



Пострадавшие предприниматели также могут получить субсидию за каждого работника в размере 12 130 рублей в течение мая и июня. В Нижнекамске такие выплаты получат 2 000 ИП и 300 юрлиц, где работают в общей сложности 2,5 тысячи человек.



Уровень воды в Каме дошел до критической отметки

Еще одной темой «делового понедельника» стала паводковая ситуация в Нижнекамском районе. По словам мэра, в этом году уровень воды в Каме значительно выше предыдущих лет.

— Всю минувшую неделю вода стояла на отметке выше 56 метров — это уже критично. Для снижения уровня воды нами были приняты дополнительные меры. Сначала мы обращались в Министерство экологии и природных ресурсов РТ, затем уже на уровне республики было направлено обращение президента в адрес РусГидро, — рассказал Метшин.

Более подробно о весеннем паводке доложил заместитель руководителя ИК НМР по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Радик Шайдуллин. Он сообщил, что благодаря обращению президента РТ Росводресурсы вдвое увеличили сбросы воды на Жигулевском гидроузле.

До того, как паводковая ситуация не стабилизируется, нижнекамцам рекомендовали не выезжать на дачные участки, расположенные вблизи Камы и Зая. Рыбакам посоветовали не ловить рыбу на размытых реками территориях.



День химика

Завершая «деловой понедельник», Айдар Метшин поздравил нефтехимиков с приближающимся профессиональным праздником — Днем химика, который принято отмечать в последнее воскресенье мая:

— 31 мая мы отметим особый для нашего города праздник — День химика. Это праздник многотысячной армии нефтехимиков. НКНХ, ТАИФ-НК, ТАНЕКО, «Нижнекамскшина» — все это якорные предприятия нефтехимического комплекса, которые играют важную роль в экономике всей страны. Главное богатство предприятий — люди. Мне бы хотелось выразить слова благодарности всем нефтехимикам, ветеранам и действующим сотрудникам за высокопрофессиональный труд. Благодаря такой мощной и сильной производственной армии нефтехимиков мы можем с уверенностью смотреть вперед, реализовывать масштабные социальные проекты.

Лилия Егорова