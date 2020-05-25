В Казани вынесли приговор нелегальному торговцу черной икрой

Двумя годами условного лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей закончилось в Казани рассмотрение дела о нелегальном обороте черной икры. Ново-Савиновский райсуд Казани вынес обвинительный приговор уроженцу Владивостока Михаилу Полозуну, сообщили «Реальному времени» в суде.



В ходе разбирательства защите не удалось доказать невиновность подсудимого в незаконном обороте особо ценных биоресурсов из Красной книги РФ с их публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ).

Напомним, по версии самого подсудимого, проданная им икра осетровой рыбы калуги была добыта в Китае, а не в России, где ее промышленный промысел категорически запрещен.

Подробнее о деталях дела, которое началось с задержания продавца на парковке гипермаркета, в нашем материале.