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Скончался легендарный цирковой артист СССР Тамерлан Нугзаров

16:39, 24.05.2020
Скончался легендарный цирковой артист СССР Тамерлан Нугзаров

Цирковой наездник Тамерлан Нугзаров скончался в возрасте 77 лет. Он руководил ансамблем джигитов «Аргун», участвовал в балете «Бахчисарайский фонтан» и сыграл маршала Жукова в спектакле «Салют Победы!».

О смерти артиста рассказал Росгосцирк, уточнив, что коллектив ведомства выражает соболезнования близким наездника.

Тамерлан Нугзаров скончался во время гастролей в Ярославле, передает «Комсомольская правда». Он попал в больницу с диагнозом «двустороннее воспаление легких».

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