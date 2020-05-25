Синоптики Татарстана прогнозируют дождь и до +20°С

В понедельник, 25 мая, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами ожидается дождь, ночью небольшой, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер западный, юго-западный умеренный.

Ночью температура воздуха опустится до +5... +10˚. Максимальная температура воздуха днем +15—20 градусов.

В Казани метеорологи обещают от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от +16°С до +19°С.

По прогнозам синоптиков, с понедельника в Татарстан начнет возвращаться тепло.

