Тепло вернется в Татарстан на следующей неделе

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Теплая погода вернется в Татарстан на следующей неделе. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

Синоптики отметили, что в Татарстане пока сохраняется аномально-холодная погода с температурами существенно ниже нормы. Однако к следующей неделе температура постепенно начнет повышаться.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 25 и 26 мая температура пойдет вверх. С распространением поля повышенного давления и ростом атмосферного давления дожди постепенно прекратятся. Осадки возможны лишь ночью в отдельных районах. Ночи еще будут холодными — +3..+9 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +15..+20 градусов 25 мая, до +17..+22 градусов 26 мая.



Ранее синоптики прогнозировали похолодание. В центре страны температура ниже нормы на 3—4 градуса.

