Полиция задержала захватившего заложников мужчину в «Альфа-Банке»
Правоохранители провели штурм отделения «Альфа-Банка» в Москве. Захвативший заложников был задержан.
Взрывного устройства, которое он обещал взорвать, полицейские у нарушителя не нашли. У мужчины был с собой муляж бомбы, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.
Как отмечает агентство, захватчик вел себя неадекватно и выдвигал абсурдные требования.
Напомним, что сегодня в Москве мужчина захватил заложников в отделении «Альфа-Банка». По данным СМИ, там находились 8 человек.Происшествия
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