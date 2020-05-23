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Полиция задержала захватившего заложников мужчину в «Альфа-Банке»

15:51, 23.05.2020
Полиция задержала захватившего заложников мужчину в «Альфа-Банке»
Фото: скриншот

Правоохранители провели штурм отделения «Альфа-Банка» в Москве. Захвативший заложников был задержан.

Взрывного устройства, которое он обещал взорвать, полицейские у нарушителя не нашли. У мужчины был с собой муляж бомбы, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Как отмечает агентство, захватчик вел себя неадекватно и выдвигал абсурдные требования.

Напомним, что сегодня в Москве мужчина захватил заложников в отделении «Альфа-Банка». По данным СМИ, там находились 8 человек.

Происшествия
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