Правительство России выделило Татарстану 13,6 млрд рублей на компенсацию снижения доходов в бюджет

Правительство России выделило на поддержку бюджета 56 регионов 100 млрд рублей. Татарстан получит больше всех — 13,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Судя по документу, Татарстан на первом месте по размеру дотации. На втором Кемеровская область — Кузбасс с 9 млрд рублей, на третьем Башкортостан, который получит 8 млрд рублей. Далее следуют Краснодарский (6,8 млрд), Пермский (5,5 млрд) края и Свердловская область (5 млрд рублей).

На днях председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что в первом квартале 2020 года бюджет Татарстана недополучил 25 млрд рублей доходов. Во втором квартале, по его словам, ситуация ухудшится.

