Фарид Мухаметшин ожидает еще большего сокращения доходов бюджета Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента республики рассказал, что в I квартале 2020 года бюджет Татарстана недополучил 25 млрд рублей доходов. Во II квартале ситуация может ухудшиться.

«Думаю, второй квартал может быть еще более тяжелым», — приводит слова Мухаметшина пресс-служба Госсовета РТ.

Он подчеркнул, что для республики главной задачей становится реализация всех запланированных ранее программ.

Накануне на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам о недополученных доходах бюджета подробно рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. По его словам, сокращение составило приблизительно 19%.