Следком показал видео оправданий казанца, выложившего фото Гитлера в акцию «Бессмертный полк»

Следственный комитет опубликовал видеозапись допросов и обысков у жителей Казани Мухаммеда Эль-Айюби и Перми Даниила Шестакова. Оба подозреваются в реабилитации нацизма.

«Разместил фотографию Гитлера будучи пьяным. Прошу простить меня всех, кого я оскорбил этой злой шуткой: ветеранов, организаторов «Бессмертного полка» и всех, кого мог задеть», — произносит на камеру казанец.

Напомним, Следком занялся всеми попытками провокации на акции «Бессмертный полк». Сегодня стало известно, что среди подозреваемых активист из Казани Мухаммед Эль-Айюби.