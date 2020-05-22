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В Казани полиция сорвала очередную вечеринку молодежи у речпорта

23:54, 22.05.2020
В Казани полиция сорвала очередную вечеринку молодежи у речпорта
Фото: скриншот

В соцсетях появилась запись, показывающая, что сегодня полицейские стали дежурить возле речного порта, где в последние месяцы стала собираться на ночные тусовки молодежь. Из-за этого большинство завсегдатаев покинули площадь.

«Всех разогнали почти. Никого не осталось», — произносит автор аккаунта Rech Port.

Сотрудники ГИБДД встали на выезде с площади и проверяли все машины.

Ранее командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин рассказал, что теперь казанские полицейские будут патрулировать речной порт и проверят нет ли каких-либо нарушений со стороны молодежи, проводящей здесь вечеринки.

Общество Татарстан
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