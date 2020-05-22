Полиция Казани начнет патрулировать площадь возле речпорта из-за вечеринок молодежи

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В Казани полицейские начнут регулярно проверять площадь перед речным портом, поскольку в последние месяцы там стала регулярно собираться молодежь. В ГИБДД включили этот участок города в маршрут патрулирования.

Экипажи ДПС будут регулярно проверять, как соблюдается порядок возле речпорта, передает «Татар-информ».

«Водителям, чьи автомобили имеют незаконные изменения конструкции, будут выписываться штрафы. Автомобили будем отправлять на штрафстоянку. Также будем следить за соблюдением ПДД всеми участниками движения в этой точке города. Работа будет продолжаться, ситуацию ГИБДД держит на контроле», — приводит агентство слова командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаила Савина.

Напомним, что вечеринки в этом районе стали проводиться регулярно. Накануне полицейским вновь пришлось разгонять молодых людей, организовавших дискотеку на открытом воздухе.