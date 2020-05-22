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«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона

22:28, 22.05.2020
«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» договорился о продлении договоров до конца нынешнего сезона с игроками, у которых соглашение истекает 31 мая. Об этом "Матч ТВ" сообщил спортивный директор казанцев Олег Яровинский.

«По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет», — сказал функционер.

Яровинский подчеркнул, что в клубе понимают ситуацию в турнирной таблице и готовы в оставшейся части чемпионата бороться за сохранение прописки в РПЛ.

Напомним, ранее стало известно о желании РФС возобновить сезон с 21 июня.

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