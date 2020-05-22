В МЧС сообщили подробности об обрушении здания в Татарстане
Частичное обрушение административного здания в деревне Абалчи скорее всего произошло из-за взрыва электрического водонагревателя. Погибших и пострадавших нет.
Объект был построен в 1980 году. Сейчас здание принадлежит ООО «Абалачи».
В результате взрыва обрушились перекрытие и перегородки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Площадь повреждений составила 25 кв.м.Происшествия Татарстан
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