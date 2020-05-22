Совет директоров КАМАЗа обсудит дивиденды 28 мая

ПАО «КАМАЗ» проведет собрание совета директоров в четверг, 28 мая. На нем будет рассмотрено несколько вопросов, в том числе рекомендации по дивидендам.

В повестке дня также указаны такие вопросы, как годовая отчетность за 2019 год, исполнение бизнес-плана за январь — март 2020-го и аудит, говорится в сообщении на сервере раскрытия.

Напомним, что за I квартал 2020 года чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составил 792 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем убыток за январь — март 2019-го.