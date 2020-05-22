Следком проверит информацию о неполучении доплат сотрудниками казанской поликлиники №10

Следком проверит информацию СМИ о том, что сотрудники поликлиники №10 Казани не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавируса, об этом сообщили в СК по Татарстану.

Следователи установят размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников.

Ранее Нижнекамская городская прокуратура не нашла нарушений, связанных с выплатами медикам скорой помощи Нижнекамска надбавок за борьбу с коронавирусом. Выяснилось, что 35 сотрудникам станции скорой медицинской помощи, у которых был контакт с больными коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотренные выплаты за апрель 2020 года произведены в полном объеме. Списки медработников для осуществления выплат за май будут направлены в Минздрав Татарстана 25 мая 2020 года.