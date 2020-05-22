Прокуратура не нашла нарушений, связанных с выплатами медикам скорой помощи Нижнекамска

Фото: «Официальный Татарстан»

Нижнекамская городская прокуратура не нашла нарушений, связанных с выплатами медикам скорой помощи Нижнекамска надбавок за борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Как показала проверка, 35 сотрудникам станции скорой медицинской помощи, у которых был контакт с больными коронавирусной инфекцией (COVID-19), предусмотренные выплаты за апрель 2020 года произведены в полном объеме. Списки медработников для осуществления выплат за май будут направлены в Минздрав Татарстана 25 мая 2020 года.

Ранее в группе «Скорая Медицинская Помощь Нижнекамск» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали сообщение, что медики не получили выплаты за работу с больными COVID-19. После чего прокуратура начала проверку.

После публикации в соцсетях о неполученных надбавках руководитель Нижнекамской центральной больницы встретился с сотрудниками станции скорой медицинской помощи. Он объяснил, что права на дополнительные выплаты есть только у тех сотрудников, которые непосредственно контактировали с больными, зараженными коронавирусом.

Медицинские работники, которые лечат больных коронавирусом, имеют право на дополнительные выплаты в апреле — июне в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей.

15 мая президент России Владимир Путин потребовал разобраться с тем, что до медиков не доходят эти деньги. «Я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы!» — сказал он.