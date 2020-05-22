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«Индекс чак-чака» в Башкортостане к Ураза-байраму вырос на 2%

16:25, 22.05.2020
«Индекс чак-чака» в Башкортостане к Ураза-байраму вырос на 2%
Фото: realnoevremya.ru

Национальный банк Башкортостана определил индекс продуктового набора для приготовления десерта чак-чак. В преддверии Ураза-байрама индекс вырос в годовом измерении на 1,6%. Продукты для приготовления килограмма чак-чака подорожали в цене до 221 рубля, сообщает пресс-служба банка.

Так, цена меда из-за плохого урожая и мора пчел выросла на 4% — до 466 рублей за кг. Яйца стали стоить на 13% дороже, десяток стоит 65 рублей. Стоимость муки увеличилась на 6%, 1 кг продается за 35 рублей.

А сахар и подсолнечное масло подешевели на 19% и 2% соответственно.

В России «индекс чак-чака» за год вырос на 0,4%. Продукты для чак-чака стоят 236 рублей.

Ураза-байрам в этом году пройдет в режиме онлайн. 24 мая, в 6.30 утра, на телеканале «ТНВ-Татарстан» начнется трансляция праздника.

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