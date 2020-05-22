На телеканале ТНВ состоится трансляция праздника Ураза-байрам

Фото: Роман Хасаев

24 мая в 6.30 утра на телеканале «ТНВ-Татарстан» начнется трансляция праздника Ураза-байрам. Сначала пройдет чтение Корана, после чего в 07.00 утра к верующим в формате Live с проповедью из Галиевской мечети обратится муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Что касается гает-намаза, то по ханафитскому мазхабу он считается ваджибом, и для его проведения есть определенные условия: он читается коллективно. В нынешних условиях собрать единоверцев в мечетях мы не можем, поэтому гает-намаз совершить невозможно», — заявил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане, Башкортостане и других регионах праздник разговения по случаю окончания месяца Рамазан (Рамадан) из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате.

«В новейшей истории мусульманам еще не приходилось проводить Рамазан так, как в нынешнем году: без коллективных пятничных молитв, без совместных таравих-намазов, без гостеприимных ифтаров за общим братским столом. Всемирная пандемия стала для всех нас самым настоящим испытанием на верность идеалам ислама. И мы с радостью констатируем, что верующие выдержали его с честью», — говорил муфтий «Реальному времени».