В Татарстане разрешили посещать парки и скверы при соблюдении дистанции

В Татарстане открылись парки и скверы, об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Однако при их посещении необходимо соблюдать ряд мер. В частности, разрешаются немассовые прогулки, в парках следует соблюдать дистанцию, не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки. Помимо этого, находясь на территории общественного пространства, нужно надеть маску и перчатки.

Стоит отметить, что заведения общепита, которые находятся в парках и скверах, продолжают работать навынос.