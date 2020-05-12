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В Татарстане разрешили посещать парки и скверы при соблюдении дистанции

18:05, 12.05.2020
В Татарстане разрешили посещать парки и скверы при соблюдении дистанции
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане открылись парки и скверы, об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Однако при их посещении необходимо соблюдать ряд мер. В частности, разрешаются немассовые прогулки, в парках следует соблюдать дистанцию, не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки. Помимо этого, находясь на территории общественного пространства, нужно надеть маску и перчатки.

Стоит отметить, что заведения общепита, которые находятся в парках и скверах, продолжают работать навынос.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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