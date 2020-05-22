Гидрометцентр Татарстана прогнозирует ночные заморозки на выходных

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане ночью 23 мая местами ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -1°. Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Пока в республике сохраняется аномально холодная погода с температурами существенно ниже нормы.

Теплая погода вернется в Татарстан на следующей неделе. Температура пойдет вверх 25 и 26 мая. С распространением поля повышенного давления и с ростом атмосферного давления дожди постепенно прекратятся. Осадки возможны лишь ночью в отдельных районах. Ночи еще будут холодными — +3...+9 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +15... +20 градусов 25 мая, до +17... +22 градусов 26 мая.