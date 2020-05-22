В Казани выставку «Матисс. Пикассо. Шагал» продлили до 18 октября

Выставку «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в центре «Эрмитаж-Казань» продлили до 18 октября. Для посещения музея нужно предварительно записаться, сообщает пресс-служба центра «Эрмитаж-Казань».

Выставка открылась в Казани в октябре прошлого года, за месяц ее посетили более 23 тыс. человек.

В феврале заменили 125 произведений искусства. Среди них — графические работы Матисса, Шагала, Пикассо, Руо, акварели Синьяка, Нольде, Кольбе, Архипенко, литографии и шелкографии Эрте, афиши фильмов и платья в стиле art deco. Практически полностью обновились три зала — западноевропейского рисунка, Анри Матисса и «Книги художника».

19 марта из-за распространения коронавируса центр «Эрмитаж-Казань» закрылся. Жители Казани не успели посмотреть обновленную экспозицию, поэтому выставку продлили до середины октября.

