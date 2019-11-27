Более 23 тыс. человек посетили выставку «Матисс, Пикассо, Шагал» в казанском Эрмитаже

Фото: центр "Эрмитаж-Казань"

Выставку западноевропейского искусства 1910—1940 годов из собрания Государственного Эрмитажа «Матисс, Пикассо, Шагал» уже посетили более 23 тыс. человек.

Напомним, выставка начала свою работу 24 октября в центре «Эрмитаж-Казань».

На ней представлены предметы, созданные мастерами разных стран, поколений, политических жанров и художественных пристрастий, отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Некоторым из экспонатов более 100 лет. Картины размещены в пяти залах.

Напомним, посетить «Эрмитаж-Казань» и увидеть своими глазами шедевры мирового искусства можно будет до 24 мая.

