Более 23 тыс. человек посетили выставку «Матисс, Пикассо, Шагал» в казанском Эрмитаже
Выставку западноевропейского искусства 1910—1940 годов из собрания Государственного Эрмитажа «Матисс, Пикассо, Шагал» уже посетили более 23 тыс. человек.
Напомним, выставка начала свою работу 24 октября в центре «Эрмитаж-Казань».
На ней представлены предметы, созданные мастерами разных стран, поколений, политических жанров и художественных пристрастий, отмечает пресс-служба мэрии Казани.
Некоторым из экспонатов более 100 лет. Картины размещены в пяти залах.
Напомним, посетить «Эрмитаж-Казань» и увидеть своими глазами шедевры мирового искусства можно будет до 24 мая.
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