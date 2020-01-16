В казанском «Эрмитаже» временно закроется выставка «Матисс. Пикассо. Шагал...»

Центр «Эрмитаж-Казань» с 25 по 27 февраля закроет выставку «Матисс. Пикассо. Шагал… Искусство Западной Европы 1910-х — 1940-х годов в собрании Эрмитажа» из-за ротации.

Это делается потому, что произведения графики и декоративно-прикладного искусства нуждаются в особых условиях хранения и экспонирования. Поэтому через три-четыре месяца произведения заменяют на другие, пояснили в пресс-службе музея.

До 25 февраля посетители выставки могут познакомиться с графическими работами мастеров XX века, после ротации увидеть в Казани работы уже будет невозможно.

Ранее сообщалось, что в казанском центре «Эрмитаж — Казань» открылась интерактивная новогодняя выставка по мотивам произведении Матисса и Шагала. Посетить ее можно до 26 ноября 2020 года.

