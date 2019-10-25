Как Матисс, Пикассо и Шагал «встретились» в Казанском кремле

Сегодня в Казанском кремле открылась выставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа». На выставке впервые собраны хранящиеся в разных отделах музея предметы, созданные мастерами разных стран, разных поколений, разных политических жанров и художественных пристрастий, чтобы через произведения искусства осмыслить эпоху. В экспозицию включены не только традиционные произведения живописи, скульптуры и графики. Значительную ее часть составляют предметы, относящиеся к новому виду искусства, родившемуся только в прошлом столетии — livre d'artiste (книга художника). С ними соседствуют образцы костюма, линии которого несут на себе отпечаток дерзкого стиля ар-деко, и киноафиши.
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