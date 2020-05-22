Тренер «Зенита-Казань» по ОФП: «Лишнего веса ни у кого из игроков нет, состояние нормальное»

Тренер «Зенита-Казань» по физической подготовке Сергей Алексеев поделился деталями подготовки команды к новому сезону.

«После долгого перерыва вначале начнем потихоньку втягиваться в тренировки. Будем спокойно заниматься четыре раза в неделю, не форсируя подготовку. Думаю, за пару недель мы сможем привести в игроков в состояние, при котором можно проводить углубленные в нашу спецификацию тренировки.

Первые две недели мы будем работать только на воздухе. Во-первых, надо соблюдать дистанцию. Во-вторых, нам нужно продышаться после нескольких недель дома. Надо будет постепенно восстановить функцию дыхания ребят, сердечно-сосудистую систему.

С мячами будем работать больше в плане разнообразия, чем на каких-то специальных занятиях. Это будет работа в парах, дистанция нам такое позволяет. Лишь бы погода нас не подвела, а так условия отличные.

Все ребята в нормальном состоянии, лишнего веса ни у кого нет. Хотя в этот период нам не критично, сколько у них там есть лишнего или его нет. Все это вполне решаемо. Они сами понимают.

У Нгапета состояние нормальное. Он перенес коронавирус, и никаких проблем у него нет. За этим состоянием больше следит доктор команды. Мне только поступает информация о возможном его присутствии и рекомендации по нагрузкам», — передает слова Алексеева корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня казанский «Зенит» приступил к тренировкам на открытом воздухе. Ранее все игроки команды сдали тест на коронавирус.