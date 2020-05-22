Дизайнер из Москвы показала Тукая в образах современного музыканта, хипстера и романтика

Музыкант, романтик, хипстер



Дизайнер-орнаменталист Алия Сабитова из Москвы создала свои варианты, как мог бы выглядеть поэт Габдулла Тукай, если бы жил сегодня.

Сабитова вдохновилась instagram-страницей Габдуллы Тукая, которая недавно появилась в Сети.

Ранее «Реальное время» сообщало, что по инициативе «Молодежи Татарстана» в Instagram появился аккаунт поэта. По мнению авторов идеи, аккаунт был необходим для продолжения популяризации творчества поэта среди молодых людей — тем более во время самоизоляции, когда нельзя прийти к памятнику поэту и возложить цветы.



«Если бы Тукай жил в наше время огромных возможностей, он мог бы быть кем угодно»

Алия Сабитова рассказала нам, что вдохновилась уже существующим аккаунтом в «Инстаграме», авторы которого вставляют лицо Габдуллы Тукая со старой фотографии в изображения современных мужчин. Алия пообщалась с ними и попросила разрешения позаимствовать идею. Она отретушировала и привела в порядок фотографию Тукая, которая широко растиражирована в интернете, набрала на бесплатных фотостоках современные картинки. И начала работать.

— Разумеется, Тукай не на каждой фотографии получился абсолютно похожим на себя — кое-где изменена форма лица, но я и не пыталась абсолютно точно отразить портретное сходство. Что касается выбранных мною образов, то я старалась брать нечто собирательное. Ведь если бы Тукай жил в наше время огромных возможностей, он мог бы быть кем угодно. Почему, например, я выбрала музыканта? Тукай ведь поэт, творческий человек. Многие поэты самовыражаются в том числе и музыкально, мне показалось, что это было бы близко ему. Фотография в лесу — прямая отсылка на его сказки про Шурале и Су Анасы. Мальчишка в бейсболке — современный типаж и намек на то, что Тукай прожил совсем немного, — говорит Алия.



«Четких фотографий Тукая нет»

Дизайнер обратила внимание на то, что четких фотографий Габдуллы Тукая нет в Сети, качество старинных изображений не самое высокое. Поэтому она решила поработать над картинкой — привести фотографию в порядок, и уже подготовленную картинку вставляла в свои коллажи.



— Поэтому я решила искать фотографии известных татарских деятелей, ретушировать их, приводить в порядок и выкладывать в своем отдельно созданном для этого аккаунте. Подредактирую фотографии Мусы Джалиля, например (но встраивать его в современную жизнь точно не буду — он все-таки ближе к нам, чем Тукай, более осязаемый, от него сохранилась масса документов и живых фотографий). Создам галерею женских типажей. Ссылку для скачивания в хорошем разрешении тоже буду прилагать — ведь это наша история, наши лица, почему бы не показывать их в наилучшем качестве?

Реакция инстаграм-пользователей на работу Алии в основном положительная. Лишь один комментарий на ее странице не оказался комплиментарным: «Я против такого перевоплощения нашего поэта, героя, лица всех татар. Современная молодежь и так деградирует, не зная свою историю, а тут, при просмотре этих фотографий, ассоциации будут совсем иные».

Впрочем, дизайнер считает, что каждый человек имеет право на собственное мнение, и не унывает: «Я хотела попробовать, сделать это для себя. Что у меня получилось — каждый может оценить сам».

Ольга Плешкова, Людмила Губаева