У Габдуллы Тукая появился аккаунт в Instagram

В День родного языка, который празднуется в Татарстане в день рождения Габдуллы Тукая 26 апреля, в Instagram по инициативе «Молодежи Татарстана» появился аккаунт поэта.



Страница была создана для продолжения популяризации творчества поэта среди молодых людей, сообщает пресс-служба Минмола РТ.

«Я был молодым больше века назад и захотелось примерить на себя образ миллениала. Как и сейчас, мы дружили, любили, работали и учились, опираясь на темп и тенденции нашего времени. Приглашаю Вас последить за моим новым опытом в 21 веке и путешествием по современному Татарстану», — написал «Габдулла Тукай».