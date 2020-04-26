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У Габдуллы Тукая появился аккаунт в Instagram

11:53, 26.04.2020
У Габдуллы Тукая появился аккаунт в Instagram
Фото: instagram.com/gabdulla.tukay

В День родного языка, который празднуется в Татарстане в день рождения Габдуллы Тукая 26 апреля, в Instagram по инициативе «Молодежи Татарстана» появился аккаунт поэта.

Страница была создана для продолжения популяризации творчества поэта среди молодых людей, сообщает пресс-служба Минмола РТ.

«Я был молодым больше века назад и захотелось примерить на себя образ миллениала. Как и сейчас, мы дружили, любили, работали и учились, опираясь на темп и тенденции нашего времени. Приглашаю Вас последить за моим новым опытом в 21 веке и путешествием по современному Татарстану», — написал «Габдулла Тукай».

Общество Татарстан
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