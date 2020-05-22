Алекно рассказал о планах подготовки «Зенит-Казань» к новому сезону

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно рассказал о планах на подготовительный этап перед началом нового волейбольного сезона.

«После окончания сезона прошло уже два месяца, но ситуация неопределенности пока остается. Хорошо, что нам дали возможность привести себя в порядок и выйти на тренировку. Я никогда не готовил команду после 4—5 месяцев игры на плей-стейшн. У меня есть страх на этот счет. И я рад, что нам дали возможность привести себя в порядок перед началом подготовки к сезону», — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».

Казанская команда будет тренироваться на открытом воздухе. В июле планируется дать игрокам 2—3 недели отпуска, а во второй половине месяца «Зенит» начнет основную подготовку к следующему сезону. По словам Алекно, чуть позже в планы могут быть внесены коррективы исходя из желания сборных команд провести летние сборы.

Тренер также сообщил, что в тренировках на открытом воздухе не примут участие легионеры. Беднорж и Нгапет присоединятся к команде только в июле. Еще два волейболиста, Земченок и Кротков, находятся на двухнедельном карантине после приезда из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Иностранные игроки? Планируется, что они начнут работу с нами уже в июле. Нгапет точно будет с командой, сборная Франции отказалась от летних сборов. По Бедноржу ждем информации, и если Польша откажется от подготовки сборной, то мне впервые в своей карьере получится провести все сборы вместе со всей командой», — сказал Алекно.

Напомним, ранее сообщалось, что все игроки «Зенит-Казань» сдали тест на коронавирус и получили отрицательные результаты.