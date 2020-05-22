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В Татарстане с обочин автодорог собрали 445 тонн мусора

11:39, 22.05.2020
В Татарстане с обочин автодорог собрали 445 тонн мусора
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с обочин автомобильных дорог собрали более 445 тонн мусора, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Отходы собирают с 1 апреля в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Каждый день в сборе мусора участвуют 700 человек и 201 единица спецтехники.

Рядом с Горьковской железной дорогой общая площадь убранного от мусора участка составила 97 тыс. кв. м, на полигоны вывезено свыше 7 тонн твердых коммунальных отходов.

Ранее международные эксперты одобрили строительство завода термического обезвреживания отходов.

Татарстан
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