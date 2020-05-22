В Казани в этом году закончат ремонтировать одну из старейших спортшкол

В Казани идет капитальный ремонт одной из старейших спортивных школ — «Мотор». С его ходом ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин.

Школу начали ремонтировать в феврале. Суммарно на это выделили 37,5 млн рублей. Завершить работы планируется в конце августа. На сегодняшний день кровельные работы выполнены на 70%, ведется ремонт фасада, сообщает пресс-служба мэрии.

Директор спортшколы Сергей Куприянов отметил, что после ремонта откроются новые секции — по волейболу и баскетболу. При этом после реорганизации главной специализацией спортшколы станет футбол, а секции по дзюдо и боксу объединятся с другими школами.

Ранее сообщалось, что казанские спортшколы объединятся по видам спорта.