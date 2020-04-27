Казанские спортшколы объединятся по видам спорта

Председатель Комитета по физкультуре и спорту Казани Альберт Салихов на «деловом понедельнике» рассказал о реорганизации спортшкол в соответствии с федеральными стандартами.

В 2019 году 29 спортшкол перешли в организацию спортподготовки, идет создание специализированных школ по видам спорта. На базе девяти объектов создадут крупнейшие объединения.



«Воспитанники спортшкол не потеряют, а только приобретут, объединяясь по видам спорта. В одной команде будут работать и маститые тренеры и те, которые только еще начинают свой путь. Это очень важно с точки зрения селекции, отбора молодых талантов. Количество тренеров сохраняется, уменьшаем число директоров организаций, объединяем спорткомплексы со спортшколами, и высвободившиеся средства останутся на дополнительные выплаты и поддержку спортсменов. Прошу глав районных администраций довести работу до логического завершения», — дал поручение мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, 19 марта в Татарстане закрыли все спортшколы до особого распоряжения.